Predikantenconferentie Hongarije: Psalm 56 zingen met Oekraïense predikant

Naast orgelspelen en lezen heeft ds. M. Krooneman uit Noordhorn nog een hobby. Waarom noem ik dit hier? Omdat die hobby een drone is. Onze groepsfoto wordt daarom deze keer door zo’n onbemand luchtvaartuig gemaakt. Het is een ontspannen moment op de maandag, die grotendeels in het teken staat van het spanningsveld tussen een inclusieve kerk en de exclusieve navolging van een christen.