Op weg naar de zondag rijden we vanuit ons conferentiecentrum in het Hongaarse stadje Mátraháza zo’n 220 kilometer, om te overnachten in de pastorie van ds. Kristóf Boza. De Hollandse deelnemers gaan –als in Lukas 10– twee aan twee naar Hongaarse gemeenten, waar grote gastvrijheid de kansel voor hen opent.