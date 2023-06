Watersnoodmuseum krijgt archieven van wederopbouw na ramp 1953

De Wageningen Universiteit heeft de archieven over landaanwinning en waterbeheer na de Watersnoodramp van 1953 geschonken aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De archieven behoorden aan het International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), dat kort na de ramp van ’53 werd opgericht om onderzoek te doen naar herstel van de verzilte bodem, het opnieuw inrichten van het land en bescherming tegen nieuwe overstromingen. Het ILRI is later onderdeel van de Wageningse universiteit geworden.