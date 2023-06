Accountants doen te vaak een oppervlakkige risicoanalyse om fraude te kunnen signaleren in financiële stukken. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek. Daardoor is de kans groot dat fraude in boekhouding over het hoofd wordt gezien. Accountants moeten dan ook scherper zijn, stelt de toezichthouder.