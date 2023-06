Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) deelt de woede van veel partijen in de Tweede Kamer over de weigering van de oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil om hun deel van de schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te betalen. Een voorstel van de PvdA en GroenLinks om deze bedrijven via een heffing alsnog te laten betalen, wijst hij dan ook niet op voorhand af.