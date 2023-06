Ongeveer drie op de tien Nederlanders hebben tegenwoordig een airco in huis volgens een peiling die Milieu Centraal heeft laten houden onder ruim duizend mensen. Mensen die geen airco hebben, zijn vaak juist kritisch over de apparaten. Van die groep vindt de meerderheid bijvoorbeeld dat een airco te duur is, iets meer dan de helft vindt het „energieverspilling”.