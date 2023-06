Gelderland rekent op substantieel deel van stikstofgeld van Rijk

Gelderland rekent op een „substantieel deel” van de ruim 24 miljard euro die het Rijk heeft gereserveerd voor stikstofmaatregelen en andere gebiedsplannen in de provincies. Dat is nodig omdat de grootste provincie van Nederland bijna altijd bovenaan staat op de lijstjes van maatregelen die op allerlei gebied genomen moeten worden. Gelderland staat volgens verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth voor „een enorme opgave, een unieke situatie die in Nederland zijn weerga niet kent”, zei hij woensdag.