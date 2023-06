Oekraïne: in 24 uur tot een kilometer gewonnen bij Bachmoet

Oekraïne heeft in een dag tijd rondom Bachmoet tussen de 200 en 1100 meter aan terrein gewonnen, zegt de Oekraïense viceminister van Defensie. „Onze troepen zijn veranderd van een verdedigende naar een aanvallende aanpak richting Bachmoet”, zei zij op Telegram. De geclaimde terreinwinst is niet onafhankelijk te verifiëren. De Russische minister van Defensie zegt dat een serie Oekraïense aanvallen rondom Bachmoet niet is geslaagd.