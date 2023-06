De Soedanese strijdkrachten en de rebellerende Rapid Support Forces (RSF) zijn, zij het indirect, weer in gesprek in de Saudische stad Jeddah, bericht de nieuwszender al-Arabiya. Afgelopen week staakten de strijdkrachten de gesprekken over tijdelijke wapenstilstanden en het mogelijk maken van humanitaire hulp omdat de RSF zich toch niet aan de in Jeddah gemaakte afspraken zou houden.