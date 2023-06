Rusland roept de VN-Veiligheidsraad bijeen over de verwoesting van de Kachovka-dam in de benedenloop van de rivier de Dnipro. De Russische gezant bij de VN in New York heeft dit volgens Russische media bevestigd. Oekraïne wil ook dat de VN-Veiligheidsraad zich over de zware beschadiging van de dam werpt.