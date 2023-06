Rechter: beste bescherming tegen wolvenaanval nog onduidelijk

Het is op dit moment niet duidelijk wat de beste manier is om vee te beschermen tegen wolvenaanvallen. Het plaatsen van een wolfwerend raster gebeurt het meest, maar het is onder andere ook mogelijk een kuddewaakhond in te schakelen of licht en geluid te gebruiken. Er zijn geen concrete regels of voorschriften. Een veehouder die geprobeerd heeft om zijn vee te beschermen, kan het niet verweten worden als de genomen maatregelen niet hebben gewerkt.