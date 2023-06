Impressie van drs. P.J. Vergunst van Matrahazaconferentie (Hongarije)

„Daar staan we weer, bij het Meetingpoint op Schiphol, dertien Nederlandse predikanten op weg naar Hongarije, voor de zesde keer op initiatief van de Gereformeerde Bond en de stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Twee reizen ons morgen na. Na de hapering in de coronatijd zetten we voort wat in 2009 begon: in gesprek met collega’s van de Hongaarse Hervormde Kerk over de gewone aspecten van het predikantschap, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen. Als de douane mijn koffertje opent, blijkt mijn HSV het verdachte voorwerp. „Al vaak meegemaakt”, zegt ds. G. Lustig, „ze vinden dit een qua omvang vreemd pakketje.”