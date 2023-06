Brussel wil einde aan heffing op inkomsten duurzame elektriciteit

De Europese Commissie ziet niets meer in de extra belasting op goedkoop opgewekte elektriciteit, waarmee lidstaten hun burgers konden compenseren voor de sterk gestegen energieprijzen. Die maatregel zet een rem op investeringen in hernieuwbare energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. De extra inkomsten uit de noodheffing wegen daar niet tegenop, schrijft het dagelijks bestuur van de Europese Unie in een rapport.