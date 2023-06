Van der Sloot gaat alsnog in beroep tegen uitlevering aan VS

Joran van der Sloot, de 35-jarige Nederlandse hoofdverdachte van de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway in 2005, heeft maandag geweigerd het laissez passer te ondertekenen waarmee hij door Peru zou kunnen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Van der Sloot is van plan in beroep te gaan tegen zijn uitlevering. Een hoorzitting over het beroep is waarschijnlijk dinsdag of donderdag. Dat vertelde zijn advocaat Maximo Altez maandag aan de Amerikaanse zender ABC News.