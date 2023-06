De Europese Commissie vraagt internetbedrijven om met onmiddellijke ingang te vermelden of een foto, filmpje of tekst met kunstmatige intelligentie (AI) is gemaakt. Zij wil die afspraak opnemen in de vrijwillige gedragscode waaraan bijvoorbeeld Google en Meta zich houden. Dat kan „meteen”, zegt verantwoordelijk Eurocommissaris Vera Jourova, terwijl officiële Europese regels pas na de zomer ingaan.