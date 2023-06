SP wil debat in Tweede Kamer met premier Rutte over VDL Nedcar

De SP wil een debat met premier Mark Rutte over VDL Nedcar. Op die manier wil de partij Nedcar-eigenaar VDL onder druk zetten om tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden voor een beter sociaal plan in de Limburgse autofabriek. Dat zei SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent maandag tijdens een actiebijeenkomst van de vakbonden in Holtum, op steenworp afstand van Nedcar. Vele honderden stakers luisterden er op de Markt in het Limburgse dorp naar toespraken van onder meer FNV-voorzitter Tuur Elzinga.