Vier op de tien Nederlanders vinden dat ze niet goed voorbereid zijn op een ramp of crisis. Dat komt naar voren in de Risico- en Crisisbarometer, het publieksonderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). In deze barometer wordt twee keer per jaar onderzocht hoe risico’s en dreigingen tegen de nationale veiligheid worden ervaren.