Morrende VVD-leden willen Rutte aan zijn asielbelofte houden

Voor de VVD belooft het zaterdag weer een roerige dag te worden. De achterban van de grootste regeringspartij kan op het congres in Apeldoorn zijn hart luchten over de vele kwesties die nu spelen binnen de coalitie. De pijlen worden naar verwachting vooral gericht op de perikelen met asiel en migratie. Ontevreden leden geven aan dat ze hun leider en premier Mark Rutte kritisch gaan bestoken met vragen over zijn eerdere belofte dat de instroom van asielzoekers zou worden beperkt.