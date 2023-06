Weerwind wil contact zware boef uit gevangenis kunnen verbieden

Zware criminelen die in de gevangenis zitten, mogen straks minder of helemaal geen contact met de buitenwereld hebben als ze een zeer ernstig risico vormen voor de veiligheid van de samenleving. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetswijziging daartoe van Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. Het gaat om gedetineerden die vastzitten in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught of op Afdelingen voor Intensief Toezicht (AIT). Ze mogen dan alleen met hun advocaat praten.