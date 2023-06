PBL-studie: veel onzekerheid over andere broeikasgassen dan CO2

Over het terugdringen van andere broeikasgassen dan CO2 bestaat nog veel onduidelijkheid. Als daar geen verandering in komt, kan het moeilijker worden om de klimaatdoelen te halen, waarschuwen onderzoekers van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De wetenschappelijke onzekerheid is het grootst als het gaat om de uitstoot van de landbouw, schrijven de onderzoekers in een publicatie in Nature Communications.