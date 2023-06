Ook op het gebied van inkomsten explodeert kunstmatige intelligentie (AI) de komende jaren tot ongekende hoogte. Waar de markt van generatieve AI zoals het populaire ChatGPT vorig jaar nog goed was voor zo’n 40 miljard dollar aan omzet, is dat volgens een analyse van persbureau Bloomberg in 2032 gegroeid tot ongeveer 1,3 biljoen dollar (1,2 biljoen euro).