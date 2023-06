De Nederlandse directeur van de belangrijke internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF, Bart Drenth, is plotseling opgestapt. Dat bevestigt hij aan het ANP, maar hij wil niet zeggen waarom. Buitenlandse media brengen hem in verband met oude en niet meer openbare tweets, die anti-woke zouden zijn en over moslims en linkse opinies zouden gaan.