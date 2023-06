Strukton: schorsing Sanderink geeft broodnodige duidelijkheid

Bouwbedrijf Strukton is blij met de duidelijkheid over de positie van de geschorste topman Gerard Sanderink, die door de ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam voor onbepaalde tijd is geschorst als bestuurder van het bedrijf. De raad van commissarissen van Strukton en holdingbedrijf Oranjewoud had daar om gevraagd omdat Sanderink de toekomst van de ondernemingen in gevaar zou brengen. Hij sleepte zijn bedrijven mee in privéruzies en complottheorieën, gaven de commissarissen aan.