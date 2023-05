Een auto is woensdag rond 17.45 uur tegen een woning aan de Bredeweg in het Limburgse dorpje Banholt gebotst. De kracht van de aanrijding was zo groot, dat er een groot gat in de muur viel. Volgens de hevig geschrokken bewoner van het huis is dit voor de tweede keer in drie weken dat een auto tegen zijn huis reed. Niemand raakte gewond. De ravage is groot.