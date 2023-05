De man die in oktober 2021 een 37-jarige man doodschoot in café De Plak in Utrecht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. De rechtbank Midden-Nederland deed woensdagmiddag uitspraak in de zaak. De 41-jarige man uit Utrecht werd veroordeeld voor doodslag, poging tot doodslag op een ander persoon en mishandeling van een derde persoon.