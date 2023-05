President Maia Sandu van Moldavië heeft premier Mark Rutte gevraagd een toespraak te houden bij de opening van de top donderdag van de Europese politieke gemeenschap (EPC). Volgens ingewijden is Rutte „vereerd” met het verzoek om de bijna vijftig Europese regeringsleiders en staatshoofden toe te spreken in een wijnkasteel in het Moldavische dorp Bulboaca, waar de EPC-top wordt gehouden.