Het verbod op vakantieverhuur van woningen in drie wijken in het centrum van Amsterdam gaat te ver. Dat oordeelde de Raad van State woensdag in een hoger beroep aangespannen door het stadsbestuur. Eerder zette de rechter al een streep door het verbod in een zaak die was aangespannen door onder meer Amsterdam Gastvrij, dat de belangen behartigt van huizenbezitters die hun woning verhuren via Airbnb of een ander platform.