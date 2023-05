Een groep van 150 Tilburgse gezinnen met een bijstandsuitkering krijgt twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Aan het geld is geen enkele voorwaarde verbonden, behalve dan dat de Hogeschool van Amsterdam de gezinnen die het betreft wil volgen om te zien hoe het initiatief uitpakt. Het is een idee van het Kansfonds. Die organisatie is op zoek naar een vernieuwende aanpak van armoede.