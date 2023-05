ArcelorMittal behoorde woensdag tot de sterkste dalers in de AEX-index op het Damrak, die ook een verlies liet zien. De staalfabrikant kampte met een verdere krimp van de Chinese industrie. Dat wakkerde de zorgen aan over het zwakke herstel van de op een na grootste economie ter wereld. Ook verfproducent AkzoNobel, olie- en gasconcern Shell en speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich stonden in de staartgroep.