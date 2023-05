Prijsvrij wil via hoger beroep toch rectificatie Consumentenbond

Reisaanbieders Prijsvrij en D-Reizen gaan in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag over een publicatie van de Consumentenbond rond vermeend misleidende advertenties. Ze probeerden de Consumentenbond via een kort geding te verplichten een artikel te rectificeren, maar kregen geen gelijk. De reisondernemingen, die onder dezelfde eigenaar vallen, denken dat het vonnis van vorige week voldoende aanknopingspunten biedt om toch een aanpassing af te dwingen.