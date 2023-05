De laatste klimaatactivist van Extinction Rebellion die nog vastzat na de blokkade van de A12 in Den Haag zaterdag is vrijgelaten. De man werd dinsdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besloot dat hij niet langer vast hoeft te blijven. Wel moet de man binnenkort voor de rechter verschijnen, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.