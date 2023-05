Topbestuurders waarschuwen voor ’risico’s op uitsterven’ door AI

Honderden topbestuurders van bedrijven in kunstmatige intelligentie hebben opgeroepen tot meer waakzaamheid over de mogelijke gevaren van de technologie. Een van hen is Sam Altman, topman van het bedrijf dat de AI-chatbot ChatGPT ontwikkelde. „Het verkleinen van de risico’s op uitsterven als gevolg van AI moet een wereldwijde prioriteit zijn, net zoals andere maatschappelijke risico’s zoals pandemieën en kernoorlogen”, luidt hun korte statement.