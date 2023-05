Advocaten Saïd R.: kroongetuige mag geen ‘koopgetuige’ zijn

Hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces, als niet duidelijk is of hij geld hiervoor heeft ontvangen, en zo ja hoeveel. De advocaten van Saïd R., hoofdverdachte in het liquidatieproces, vinden dat er grote vraagtekens gezet moeten worden bij de objectiviteit van wat de kroongetuige over R. heeft gezegd. „Een kroongetuige mag geen ‘koopgetuige’ zijn”, zei advocaat Mark Dunsbergen dinsdag in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.