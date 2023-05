Het is vaste prik: elke werkdag vraag ik rond tien en drie uur mijn collega’s: „Zullen we een bakkie doen?” Steevast is het antwoord: „Graag.” Soms grappen we er met elkaar over dat ik zendingswerker ben om kerken en christenen te steunen in hun roeping, maar ook om de Tsjechen goede koffie te brengen.