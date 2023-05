Het zit veel EU-landen dwars dat Hongarije, dat volgens de unie de rechtsstaat uitholt en daarom bijvoorbeeld op subsidies is gekort, volgend halfjaar voorzitter wordt van de Europese Unie. „Dat ongemak voelen we allemaal”, zegt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Maar hij ziet voorlopig niets in het uitstellen van de voorzittersbeurt van Hongarije.