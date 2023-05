In de hoop op de valreep de pensioenwet tegen te houden, hield SP dinsdagochtend samen met ouderen- en pensioenorganisaties een demonstratie in Den Haag, in de buurt van het Eerste Kamergebouw. De partij vreest dat het nieuwe pensioenstelsel veel te onzeker is, waardoor het inkomen van gepensioneerden op het spel zou staan.