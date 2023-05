Personeel van verffabrikant PPG in Tiel legt vanaf dinsdag vier dagen het werk neer. Het is daarmee voor de tweede keer dat in die fabriek gestaakt wordt, na ook al eerdere stakingen in onder meer Amsterdam en Uithoorn. De staking wordt aangekondigd door FNV, waarmee de vakbond de cao-eis voor een hoger salaris extra kracht bij wil zetten.