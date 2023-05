Het omvangrijke liquidatieproces Marengo gaat verder met het pleidooi in de zaak van Saïd R. Tegen deze vermeende rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi is (eveneens) een levenslange gevangenisstraf geëist. Vanaf dinsdag is het aan de advocaten van R. om hun visie op de zaak te geven. Zij hebben daar vier tot vijf dagen voor ingepland.