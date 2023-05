Honderden Duitsers die in Rusland werken in bijvoorbeeld culturele instellingen, diplomatieke vestigingen of het onderwijs moeten vanaf begin juni het land uit. Dat meldt de Süddeutsche Zeitung op basis van een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft volgens het rapport in april een maximum gesteld op het aantal Duitsers dat in het land mag werken.