Een 25-jarige Rotterdammer is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.00 uur gewond geraakt door een schietincident in de omgeving van de Berkelstraat/Fuikstraat in Rotterdam. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie. De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend.