Een man is vrijdagavond rond 19.00 uur het politiebureau aan het Rotterdamse Zuidplein binnengereden met een bestelauto. Niemand in het bureau is gewond geraakt. De man zelf wel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling van zijn verwondingen. Hij was wel aanspreekbaar. De politie vermoedt dat de man, een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, het met opzet heeft gedaan.