Levering F-16’s waarschijnlijk, maar besluit moet nog komen

Het is waarschijnlijk dat Nederland F-16’s aan Oekraïne gaat leveren, laat defensieminister Kajsa Ollongren vrijdag doorschemeren na afloop van de ministerraad. Nederland heeft al toegezegd Oekraïense piloten te trainen in de toestellen „en dan ga je ervan uit dat Oekraïne op enig moment ook gaat vliegen met de F-16. Dat vergt wel nog een apart besluit”. Persbureau Bloomberg meldt op basis van anonieme bronnen dat Nederland waarschijnlijk toestellen gaat leveren.