De provincie Zeeland wil snel met het Rijk in gesprek over het groeiende tandartsentekort in de regio. Gedeputeerde Harry van der Maas zei vrijdag in een commissievergadering dat het probleem al meerdere keren schriftelijk is aangekaart bij de verantwoordelijke ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), maar dat daarop tot dusver geen reactie is gekomen.