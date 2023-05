Werkgevers in de gehandicaptenzorg (verenigd in de VGN) willen weer om de tafel met de bonden over de cao voor de werknemers in hun sector, meldt de FNV. „De uitnodiging kwam nadat donderdag 25 mei honderden medewerkers deelnamen aan een landelijke manifestatie in Utrecht”, aldus de vakbond. Ook werd een petitie voor een betere cao veelvuldig ondertekend.