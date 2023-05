Samenwerking GroenLinks en PvdA in Zuid-Holland krijgt vorm

De samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA krijgt in de Provinciale Staten van Zuid-Holland steeds meer vorm. De fracties vergaderen regelmatig samen en bereiden gezamenlijk commissievergaderingen voor, melden ze in een update over de ‘linkse samenwerking’. De fractievoorzitters Sinan Özkaya (GroenLinks) en Anne Koning (PvdA) spraken in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart al af dat hun partijen samen zouden optrekken, in een coalitie of in de oppositie.