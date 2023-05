De 23-jarige Samir El Y., die terechtstaat voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk, is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot 11,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Van Wijk probeerde te voorkomen dat een nep-Rolex van een van zijn vrienden werd gestolen. „Een actie die hij met zijn dood heeft moeten bekopen”, aldus het hof in Amsterdam.