Van der Burg baalt van uitstel behandeling spreidingswet

Dat de Tweede Kamer de behandeling van de spreidingswet deze week heeft uitgesteld is „balen” maar dat valt het parlement niet te verwijten, vindt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). Ter voorbereiding van de behandeling wilde de Tweede Kamer donderdag een rondetafelgesprek houden. Maar deze is op verzoek van Kamerleden uitgesteld tot zeker volgende week en waarschijnlijk later omdat de verdere uitwerking van de wet nog niet af is.