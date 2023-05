Hoekstra: EU spreekt voorlopig niet met één stem richting China

Buitenlandminister Wopke Hoekstra ziet niet snel gebeuren dat landen in de Europese Unie met één stem gaan spreken richting China. Want in de Europese Unie is het zo geregeld dat lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor hun buitenlandbeleid, zegt hij na afloop van zijn bezoek aan het Aziatische land. Tijdens een debat over EU-beleid pleiten Kamerleden van onder meer D66, GroenLinks en Volt hier juist wel voor. Zij vrezen dat EU-lidstaten - net zoals eerder bij Rusland - te afhankelijk worden van China en zich uit elkaar laten spelen.