De ingrepen in het asielbeleid die staatssecretaris Eric van der Burg woensdag aankondigde, kan hij per direct invoeren. Hij heeft voor de maatregelen om de druk op asielzoekerscentra en in het bijzonder het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten, officieel zelfs geen groen licht van de Tweede Kamer nodig. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.