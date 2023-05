Auteurs John Kuipers en Gerrit Barendrecht hebben respectievelijk de thrillerprijzen NBD Biblion Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs gewonnen. De uitreiking was donderdagmiddag in Bibliotheek Neude in Utrecht. Bij de uitreiking van deze prijzen wordt normaal gesproken ook de NBD Biblion Schaduwprijs uitgereikt, maar dat gebeurde dit jaar niet omdat er te weinig inzendingen waren.